***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843333
BIST
15:2499.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 565,25
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:247,1549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0443
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:247,7401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0342
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:24387,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,16
|Açılış
|: 387,14
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.958.306
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,90
|16.078.413
|% -8,57
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,07
|17.667.427
|% -5,45
|
|INFO
|5,76
|7.388.861
|% -4,79
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|1.071.149.819
|% 6,05
|
|GARAN
|8,11
|806.773.906
|% 0,50
|
|THYAO
|10,69
|518.366.630
|% 1,23
|
|SASA
|9,35
|469.770.019
|% 4,24
|
|PETUN
|22,12
|369.934.885
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,63
|1.071.149.819
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|259.397.644
|% 0,95
|
|GARAN
|8,11
|806.773.906
|% 0,50
|
|GUSGR
|3,17
|319.651.859
|% -0,63
|
|PETKM
|3,61
|325.595.396
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7199
|8,7636
|% -1,57
|
|Frank
|7,2264
|7,2699
|% -1,77
|
|Riyal
|1,8816
|1,8910
|% -1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,84
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|20,40
|
|Tam
|2.590
|2.636
|20,80
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|10,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,06
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|31,69
|31,69
|1,97
|
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