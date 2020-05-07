***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843334
BIST
15:2399.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 530,51
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:237,1369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0623
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:237,7197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0546
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:23388,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,64
|Açılış
|: 388,66
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
388,53
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.958.306
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,88
|16.012.686
|% -8,66
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,06
|17.588.840
|% -5,54
|
|INFO
|5,78
|7.302.077
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|1.070.912.164
|% 6,05
|
|GARAN
|8,09
|775.465.330
|% 0,25
|
|THYAO
|10,68
|515.539.991
|% 1,14
|
|SASA
|9,35
|468.368.756
|% 4,24
|
|PETUN
|22,12
|369.934.885
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,63
|1.070.912.164
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,14
|259.163.412
|% 1,42
|
|GUSGR
|3,17
|318.078.115
|% -0,63
|
|GARAN
|8,09
|775.465.330
|% 0,25
|
|PETKM
|3,61
|317.863.504
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8238
|8,8681
|% -0,40
|
|Frank
|7,3108
|7,3549
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9027
|1,9122
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,63
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.555
|5,90
|
|Tam
|2.576
|2.622
|6,10
|
|Yarım
|1.257
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|627
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|31,64
|31,64
|1,92
|
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