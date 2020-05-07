***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843340
BIST
15:3699.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 522,94
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:367,1628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:367,7490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:36389,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,10
|Açılış
|: 389,20
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.959.177
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,96
|17.498.919
|% -8,31
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,08
|17.746.774
|% -5,35
|
|INFO
|5,75
|7.598.492
|% -4,96
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|1.080.584.888
|% 6,05
|
|GARAN
|8,11
|884.479.717
|% 0,50
|
|THYAO
|10,69
|540.613.272
|% 1,23
|
|SASA
|9,32
|479.458.784
|% 3,90
|
|PETUN
|22,12
|370.002.815
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,63
|1.080.584.888
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|261.271.013
|% 0,95
|
|GARAN
|8,11
|884.479.717
|% 0,50
|
|GUSGR
|3,18
|322.902.766
|% -0,31
|
|PETKM
|3,61
|331.799.958
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7720
|8,8160
|% -0,98
|
|Frank
|7,2742
|7,3180
|% -1,12
|
|Riyal
|1,8926
|1,9021
|% -0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,09
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-9,10
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-9,40
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-4,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|31,67
|31,67
|1,95
|
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