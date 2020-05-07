***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843345
BIST
15:4299.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 480,67
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:427,1810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:427,7675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:42390,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 389,72
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.962.590
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,96
|17.878.003
|% -8,31
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,10
|17.826.521
|% -5,16
|
|INFO
|5,78
|7.663.534
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|1.084.610.081
|% 6,45
|
|GARAN
|8,09
|901.947.680
|% 0,25
|
|THYAO
|10,68
|542.792.205
|% 1,14
|
|SASA
|9,30
|481.641.845
|% 3,68
|
|PETUN
|22,12
|370.032.987
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,64
|1.084.610.081
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,14
|266.822.603
|% 1,42
|
|GARAN
|8,09
|901.947.680
|% 0,25
|
|GUSGR
|3,18
|325.191.684
|% -0,31
|
|PETKM
|3,61
|332.439.736
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8145
|8,8587
|% -0,50
|
|Frank
|7,3078
|7,3518
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9001
|1,9097
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,09
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-9,10
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-9,40
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-4,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|31,67
|31,67
|1,95
|