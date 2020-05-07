***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843347
BIST
15:4599.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 515,14
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:457,1648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0344
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:457,7600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:45390,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 390,18
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.962.590
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,98
|17.772.935
|% -8,22
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,10
|17.789.959
|% -5,16
|
|INFO
|5,78
|7.660.355
|% -4,46
|
|RAYSG
|7,52
|46.352.621
|% -3,96
|
|KRDMD
|2,63
|1.084.240.155
|% 6,05
|
|GARAN
|8,10
|898.451.674
|% 0,37
|
|THYAO
|10,68
|542.374.112
|% 1,14
|
|SASA
|9,31
|481.373.091
|% 3,79
|
|PETUN
|22,12
|370.030.996
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,63
|1.084.240.155
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,14
|266.566.130
|% 1,42
|
|GARAN
|8,10
|898.451.674
|% 0,37
|
|GUSGR
|3,18
|324.981.652
|% -0,31
|
|PETKM
|3,60
|332.394.484
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7918
|8,8358
|% -0,76
|
|Frank
|7,2918
|7,3358
|% -0,88
|
|Riyal
|1,8960
|1,9055
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|11,46
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.569
|2.616
|0,50
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|0,20
|
|Çeyrek
|625
|640
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|31,63
|31,63
|1,91
|
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