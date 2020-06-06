***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2020 20:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849718
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6205
18:05366,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -5,57
|Açılış
|: 366,71
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5469
|8,5898
|% 0,79
|
|Frank
|7,0042
|7,0464
|% -0,48
|
|Riyal
|1,7963
|1,8053
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-28,53
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|2.381
|2.417
|-30,20
|
|Tam
|2.451
|2.495
|-23,80
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,00
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,46
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|1,97
|