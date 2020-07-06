***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 15:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854990
BIST
14:52117.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.784,79
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:526,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:527,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7815
En Düşük
7,7068
14:52392,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,49
|Açılış
|: 392,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,74
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|24.257.726
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.181.341
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|729.009.608
|% 2,22
|
|ODAS
|2,77
|718.266.623
|% 5,73
|
|TKFEN
|17,53
|699.710.086
|% 4,22
|
|SISE
|5,99
|658.917.900
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|570.360.219
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|570.360.219
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|718.266.623
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|729.009.608
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|335.949.100
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|385.707.018
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5634
|8,6064
|% 0,30
|
|Frank
|7,2677
|7,3114
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,59
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.564
|10,10
|
|Tam
|2.620
|2.631
|10,40
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|
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