***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 15:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854999
BIST
15:09117.697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.948,25
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:096,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:097,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0577
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7857
En Düşük
7,7068
15:09392,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 392,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,93
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.537.329
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.467
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,90
|31.574.646
|% 9,96
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|737.086.168
|% 2,22
|
|ODAS
|2,76
|732.989.131
|% 5,34
|
|TKFEN
|17,55
|729.564.553
|% 4,34
|
|SISE
|5,99
|662.141.901
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|573.700.585
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|573.700.585
|% 8,93
|
|ODAS
|2,76
|732.989.131
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,23
|737.086.168
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,69
|337.820.826
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|387.493.896
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5615
|8,6045
|% 0,28
|
|Frank
|7,2727
|7,3165
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|7,80
|
|Tam
|2.618
|2.629
|8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,32
|
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