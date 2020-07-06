***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 15:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855021
BIST
16:49118.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 2.307,51
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.099
En Düşük
116.674
16:496,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:497,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0500
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
16:49394,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,07
|Açılış
|: 394,21
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.151.480
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.804.016
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.890.224
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,80
|1.024.747.580
|% 5,83
|
|ODAS
|2,82
|957.639.379
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,23
|849.309.685
|% 2,22
|
|SISE
|5,99
|729.644.261
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|618.277.737
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|618.277.737
|% 8,93
|
|ODAS
|2,82
|957.639.379
|% 7,63
|
|EKGYO
|2,07
|570.198.040
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,23
|849.309.685
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,71
|364.530.872
|% 6,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5635
|8,6064
|% 0,30
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,09
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.571
|16,60
|
|Tam
|2.627
|2.638
|17,10
|
|Yarım
|1.276
|1.290
|8,40
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:01PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 189.20 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 439 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 117, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
-
17:00GSDDE
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 310, 237 adet işlem
-
16:59TRGYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 878, 419 adet işlem
-
16:58GSDDE
Yüzde 6.24 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 585 adet işlem