***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855025
BIST
16:51118.070
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.321,22
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.099
En Düşük
116.674
16:516,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:517,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
16:51394,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,01
|Açılış
|: 394,14
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.233.330
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.829.369
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.977.740
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,83
|1.055.628.490
|% 6,00
|
|ODAS
|2,82
|968.456.914
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,23
|849.665.187
|% 2,22
|
|SISE
|5,99
|730.664.206
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|622.020.374
|% 8,93
|
|ODAS
|2,82
|968.456.914
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,83
|622.020.374
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,08
|579.104.469
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,23
|849.665.187
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,72
|371.596.410
|% 7,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5637
|8,6066
|% 0,30
|
|Frank
|7,2812
|7,3251
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,12
|
|Altın Gr.
|394
|394
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.573
|19,10
|
|Tam
|2.629
|2.640
|19,60
|
|Yarım
|1.277
|1.292
|9,60
|
|Çeyrek
|639
|647
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,09
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:01PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 189.20 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 439 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 117, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
-
17:00GSDDE
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 310, 237 adet işlem
-
16:59TRGYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 878, 419 adet işlem
-
16:58GSDDE
Yüzde 6.24 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 585 adet işlem