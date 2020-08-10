***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867181
BIST
12:061.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
12:067,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:068,6346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1020
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:06478,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,55
|Açılış
|: 478,73
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|195.773
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.379.302
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|391.902
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,48
|1.226.718.104
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,93
|709.334.176
|% -1,53
|
|GARAN
|6,58
|330.324.941
|% 0,00
|
|SISE
|5,98
|276.593.644
|% -0,83
|
|SASA
|12,96
|268.591.473
|% 3,93
|
|EKGYO
|1,93
|709.334.176
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,65
|190.607.343
|% -0,38
|
|ASELS
|17,48
|1.226.718.104
|% 4,11
|
|KARSN
|2,73
|190.156.596
|% 0,74
|
|ODAS
|2,23
|122.392.090
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5401
|9,5880
|% 0,56
|
|Frank
|7,9605
|8,0084
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9457
|1,9555
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|-0,38
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.201
|3.283
|-16,43
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-7,95
|
|Çeyrek
|776
|794
|-3,97
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,02
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,51
|