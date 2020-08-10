***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867185
BIST
15:101.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:107,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:108,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0756
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:10478,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,65
|Açılış
|: 478,80
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|12.164.416
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|256.610
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|15.963.199
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.959.828
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,93
|1.174.487.261
|% -1,53
|
|GUSGR
|5,61
|684.431.228
|% 2,37
|
|GARAN
|6,57
|655.907.609
|% -0,15
|
|KARSN
|2,88
|482.505.448
|% 6,27
|
|SISE
|5,95
|386.834.430
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,93
|1.174.487.261
|% -1,53
|
|KARSN
|2,88
|482.505.448
|% 6,27
|
|KRDMD
|2,65
|345.139.670
|% -0,38
|
|GUSGR
|5,61
|684.431.228
|% 2,37
|
|SKBNK
|1,36
|158.866.796
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5132
|9,5610
|% 0,28
|
|Frank
|7,9419
|7,9897
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9455
|1,9553
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,25
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.244
|-40,00
|
|Tam
|3.178
|3.262
|-37,26
|
|Yarım
|1.536
|1.578
|-18,02
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,01
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,02
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|0,37
|