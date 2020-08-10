***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867187
BIST
15:121.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:127,3216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:128,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0852
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:12478,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,32
|Açılış
|: 478,47
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|12.196.109
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|15.975.483
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|258.205
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.960.290
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,59
|1.770.085.681
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,92
|1.174.565.323
|% -2,04
|
|GUSGR
|5,62
|686.368.869
|% 2,55
|
|GARAN
|6,57
|657.014.019
|% -0,15
|
|KARSN
|2,89
|482.742.720
|% 6,64
|
|EKGYO
|1,92
|1.174.565.323
|% -2,04
|
|KARSN
|2,89
|482.742.720
|% 6,64
|
|KRDMD
|2,66
|345.298.905
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,62
|686.368.869
|% 2,55
|
|TSKB
|1,07
|126.495.436
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5052
|9,5528
|% 0,19
|
|Frank
|7,9364
|7,9842
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9444
|1,9541
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,20
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.244
|-40,00
|
|Tam
|3.178
|3.262
|-37,26
|
|Yarım
|1.536
|1.578
|-18,02
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,01
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,01
|
|B. Petrol
|44,76
|44,76
|0,36
|