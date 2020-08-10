***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867189
BIST
15:241.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
15:247,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
15:248,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0764
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
15:24477,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 477,57
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.536.982
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|261.883
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|569.127
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|776.859
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.961.013
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,70
|1.806.750.961
|% 5,42
|
|EKGYO
|1,93
|1.189.866.785
|% -1,53
|
|GUSGR
|5,64
|705.947.678
|% 2,92
|
|GARAN
|6,57
|671.992.891
|% -0,15
|
|KARSN
|2,89
|488.537.524
|% 6,64
|
|EKGYO
|1,93
|1.189.866.785
|% -1,53
|
|KARSN
|2,89
|488.537.524
|% 6,64
|
|KRDMD
|2,67
|348.678.687
|% 0,38
|
|GUSGR
|5,64
|705.947.678
|% 2,92
|
|SKBNK
|1,36
|162.667.040
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5135
|9,5612
|% 0,28
|
|Frank
|7,9380
|7,9859
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9439
|1,9537
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-4,90
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.156
|-128,00
|
|Tam
|3.177
|3.259
|-41,13
|
|Yarım
|1.535
|1.576
|-19,89
|
|Çeyrek
|770
|788
|-9,95
|
|Gümüş.Ons
|28,42
|28,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|
Seans Raporu
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15:35XU050
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