***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867192
BIST
14:041.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 15,46
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:047,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:048,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0698
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:04476,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 476,85
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.239.060
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|241.560
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.708.326
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,67
|1.473.914.190
|% 5,24
|
|EKGYO
|1,95
|966.200.773
|% -0,51
|
|GARAN
|6,63
|533.588.083
|% 0,76
|
|KARSN
|2,90
|455.084.682
|% 7,01
|
|GUSGR
|5,59
|366.447.505
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,95
|966.200.773
|% -0,51
|
|KARSN
|2,90
|455.084.682
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,70
|280.692.532
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,39
|131.325.827
|% 2,96
|
|ODAS
|2,27
|188.813.811
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4869
|9,5345
|% 0,00
|
|Frank
|7,9268
|7,9745
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9424
|1,9522
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.030
|-5,56
|
|Altın Gr.
|477
|477
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.183
|3.265
|-35,04
|
|Yarım
|1.538
|1.579
|-16,95
|
|Çeyrek
|772
|790
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,01
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|0,38
|