***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867193
BIST
14:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 15,56
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:057,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:058,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0702
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:05477,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 477,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.239.060
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|241.560
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.708.326
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,67
|1.473.914.190
|% 5,24
|
|EKGYO
|1,95
|966.200.773
|% -0,51
|
|GARAN
|6,63
|533.588.083
|% 0,76
|
|KARSN
|2,90
|455.084.682
|% 7,01
|
|GUSGR
|5,59
|366.447.505
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,95
|966.200.773
|% -0,51
|
|KARSN
|2,90
|455.084.682
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,70
|280.692.532
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,39
|131.325.827
|% 2,96
|
|ODAS
|2,27
|188.813.811
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4901
|9,5377
|% 0,04
|
|Frank
|7,9293
|7,9771
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9426
|1,9524
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|-5,80
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.178
|3.260
|-39,48
|
|Yarım
|1.536
|1.577
|-19,09
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,55
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, ASELS, BIMAS
-
14:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 65 artarak (% 1.30 ) 986
-
14:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, EKIZ, CASA, MERIT, TKURU, EGCYH, BALAT, IZTAR, SODSN, POLTK
-
14:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ROYAL, ALBRK
-
14:20
JANTS, QNBFB, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında