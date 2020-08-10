***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867194
BIST
14:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 15,56
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:057,3144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:058,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:05477,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 477,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.239.599
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|241.560
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.826.497
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,78
|1.506.112.721
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,97
|1.021.942.692
|% 0,51
|
|GARAN
|6,63
|540.115.239
|% 0,76
|
|KARSN
|2,90
|455.398.486
|% 7,01
|
|GUSGR
|5,63
|392.622.343
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.021.942.692
|% 0,51
|
|KARSN
|2,90
|455.398.486
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,70
|285.270.195
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,39
|133.214.017
|% 2,96
|
|ASELS
|17,78
|1.506.112.721
|% 5,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4849
|9,5325
|% -0,02
|
|Frank
|7,9288
|7,9765
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9424
|1,9521
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-5,24
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.178
|3.260
|-39,76
|
|Yarım
|1.536
|1.577
|-19,23
|
|Çeyrek
|770
|788
|-9,62
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,00
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,40
|
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