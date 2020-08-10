***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867195
BIST
14:061.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:067,3144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:068,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:06477,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 477,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.239.599
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|241.560
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.826.497
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,78
|1.506.112.721
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,97
|1.021.942.692
|% 0,51
|
|GARAN
|6,63
|540.115.239
|% 0,76
|
|KARSN
|2,90
|455.398.486
|% 7,01
|
|GUSGR
|5,63
|392.622.343
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.021.942.692
|% 0,51
|
|KARSN
|2,90
|455.398.486
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,70
|285.270.195
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,39
|133.214.017
|% 2,96
|
|ASELS
|17,78
|1.506.112.721
|% 5,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4853
|9,5329
|% -0,01
|
|Frank
|7,9299
|7,9776
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9425
|1,9523
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.030
|-5,56
|
|Altın Gr.
|477
|478
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.183
|3.265
|-35,04
|
|Yarım
|1.538
|1.579
|-16,95
|
|Çeyrek
|772
|790
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,66
|0,01
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|0,38
|
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