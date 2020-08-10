***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867198
BIST
14:161.073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 12,39
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:167,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:168,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:16476,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 476,82
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.283.364
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|242.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.839.930
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,71
|1.522.791.817
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.056.983.698
|% -1,02
|
|GARAN
|6,62
|548.609.417
|% 0,61
|
|KARSN
|2,91
|455.996.422
|% 7,38
|
|GUSGR
|5,59
|407.129.228
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,94
|1.056.983.698
|% -1,02
|
|KARSN
|2,91
|455.996.422
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,69
|292.937.976
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,38
|136.180.883
|% 2,22
|
|ODAS
|2,25
|193.875.038
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4930
|9,5406
|% 0,07
|
|Frank
|7,9301
|7,9779
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9437
|1,9534
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|-6,00
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.178
|3.260
|-39,48
|
|Yarım
|1.536
|1.577
|-19,09
|
|Çeyrek
|771
|789
|-9,55
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|0,41
|