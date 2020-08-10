***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867202
BIST
14:341.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:347,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:348,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0793
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:34477,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 477,30
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.768.308
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|246.376
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.906.757
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,78
|1.629.305.678
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,95
|1.085.277.675
|% -0,51
|
|GARAN
|6,62
|561.751.563
|% 0,61
|
|GUSGR
|5,72
|557.314.005
|% 4,38
|
|KARSN
|2,90
|460.671.221
|% 7,01
|
|EKGYO
|1,95
|1.085.277.675
|% -0,51
|
|KARSN
|2,90
|460.671.221
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,70
|299.834.380
|% 1,50
|
|SKBNK
|1,38
|143.295.729
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,72
|557.314.005
|% 4,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5015
|9,5491
|% 0,16
|
|Frank
|7,9332
|7,9810
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9442
|1,9540
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.031
|-4,42
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.176
|3.258
|-41,97
|
|Yarım
|1.535
|1.576
|-20,30
|
|Çeyrek
|770
|788
|-10,15
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,40
|