***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 12:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867203
BIST
14:321.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.076
En Düşük
1.039
14:327,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
14:328,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0818
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
14:32477,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 477,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|107,80
|11.754.402
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|246.376
|% 10,00
|
|MERIT
|32,34
|120.072
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|554.911
|% 10,00
|
|KENT
|1.564,20
|15.082.425
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|2.885.110
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,76
|1.627.320.472
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,94
|1.077.369.025
|% -1,02
|
|GARAN
|6,61
|561.320.531
|% 0,46
|
|GUSGR
|5,73
|543.176.789
|% 4,56
|
|KARSN
|2,90
|460.455.952
|% 7,01
|
|EKGYO
|1,94
|1.077.369.025
|% -1,02
|
|KARSN
|2,90
|460.455.952
|% 7,01
|
|KRDMD
|2,69
|299.643.472
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,38
|142.336.415
|% 2,22
|
|GUSGR
|5,73
|543.176.789
|% 4,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4959
|9,5435
|% 0,10
|
|Frank
|7,9294
|7,9772
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9433
|1,9530
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|-3,81
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-33,00
|
|Tam
|3.174
|3.256
|-44,19
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-21,37
|
|Çeyrek
|769
|787
|-10,69
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|0,40
|