***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 13:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873555
BIST
15:051.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:057,4583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:058,8224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:05462,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 462,88
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:03
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.193.943
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.109.644
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|685.868.321
|% 3,03
|
|FENER
|40,70
|665.184.759
|% 9,94
|
|SISE
|6,30
|648.456.588
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,82
|560.239.740
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,73
|404.650.662
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,82
|560.239.740
|% 4,60
|
|ADESE
|2,16
|261.669.055
|% 5,88
|
|TURSG
|6,13
|685.868.321
|% 3,03
|
|GSRAY
|3,73
|404.650.662
|% 3,61
|
|SISE
|6,30
|648.456.588
|% 0,64
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4525
|7,4617
|% 0,38
|
|Euro
|8,8144
|8,8228
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7917
|9,8408
|% -0,51
|
|Frank
|8,1319
|8,1809
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% 0,40
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|