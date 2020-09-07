***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 13:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873558
BIST
15:041.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,51
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:047,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:048,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:04462,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 462,92
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:04
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.184.317
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.102.242
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|684.468.268
|% 3,03
|
|FENER
|40,70
|660.386.924
|% 9,94
|
|SISE
|6,31
|647.989.998
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,81
|560.053.801
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,72
|389.960.553
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,81
|560.053.801
|% 4,02
|
|ADESE
|2,15
|260.686.608
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|684.468.268
|% 3,03
|
|GSRAY
|3,72
|389.960.553
|% 3,33
|
|SISE
|6,31
|647.989.998
|% 0,80
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4546
|7,4610
|% 0,37
|
|Euro
|8,8141
|8,8226
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7955
|9,8446
|% -0,47
|
|Frank
|8,1310
|8,1800
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% 0,40
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,79
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.063
|3.139
|-0,36
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-0,18
|
|Çeyrek
|743
|759
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|