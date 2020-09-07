***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 13:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873563
BIST
15:071.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:077,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:078,8221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:07462,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,53
|Açılış
|: 462,86
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.194.361
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.121.154
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|687.581.160
|% 3,03
|
|FENER
|40,68
|672.991.882
|% 9,89
|
|SISE
|6,31
|650.335.966
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,82
|561.803.576
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,75
|463.190.185
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,82
|561.803.576
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,75
|463.190.185
|% 4,17
|
|ADESE
|2,15
|262.448.787
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|687.581.160
|% 3,03
|
|SISE
|6,31
|650.335.966
|% 0,80
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4537
|7,4609
|% 0,37
|
|Euro
|8,8116
|8,8221
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7878
|9,8368
|% -0,55
|
|Frank
|8,1308
|8,1797
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9839
|1,9938
|% 0,39
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,79
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.063
|3.139
|-0,36
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-0,18
|
|Çeyrek
|743
|759
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|
Seans Raporu
15:07
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15:22EUKYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 961, 448 adet işlem
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15:21BNTAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 322, 312 adet işlem
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15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 17 artarak (% 0.26 ) 1, 227
-
15:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ADESE, GSRAY
-
15:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TURSG, FENER, SISE