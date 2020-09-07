***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 13:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873568
BIST
15:091.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:097,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:098,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:09462,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.194.361
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.114.431
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|FENER
|40,68
|668.520.724
|% 9,89
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|EKGYO
|1,82
|560.446.299
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|262.103.279
|% 5,39
|
|GSRAY
|3,76
|436.329.028
|% 4,44
|
|TURSG
|6,13
|687.154.233
|% 3,03
|
|SISE
|6,30
|649.687.568
|% 0,64
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4540
|7,4596
|% 0,35
|
|Euro
|8,8151
|8,8236
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7903
|9,8394
|% -0,53
|
|Frank
|8,1315
|8,1805
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,73
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,32
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,66
|