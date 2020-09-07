***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 14:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873575
BIST
15:251.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:257,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,4710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:258,8211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:25462,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 462,79
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:23
|HATEK
|13,09
|25.736.166
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.554
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.260.903
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.461.288
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.375.942
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|720.171.113
|% 9,99
|
|TURSG
|6,13
|693.831.642
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|655.750.081
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,78
|640.963.002
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,82
|564.391.184
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|564.391.184
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,78
|640.963.002
|% 5,00
|
|ADESE
|2,16
|264.783.098
|% 5,88
|
|TURSG
|6,13
|693.831.642
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|655.750.081
|% 0,48
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4547
|7,4596
|% 0,35
|
|Euro
|8,8130
|8,8204
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7836
|9,8327
|% -0,59
|
|Frank
|8,1241
|8,1731
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9824
|1,9923
|% 0,32
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,73
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,32
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,66
|
Seans Raporu
15:23
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15:37EUYO
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15:36YKGYO
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 96 artarak (% 0.32 ) 1, 227
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15:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GSRAY, ADESE
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15:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HATEK, UTPYA