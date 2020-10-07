***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Eylul 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879054
BIST
13:291.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:297,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:299,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0853
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:29477,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,71
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:27
|VKING
|6,71
|3.905.967
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.899.190
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.723.866
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.017.375.695
|% -1,13
|
|ODAS
|3,42
|1.010.968.447
|% 4,59
|
|ASELS
|18,60
|495.788.790
|% 0,32
|
|SISE
|6,85
|368.194.370
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|345.851.988
|% 1,88
|
|ODAS
|3,42
|1.010.968.447
|% 4,59
|
|GARAN
|7,03
|1.017.375.695
|% -1,13
|
|ZOREN
|2,71
|345.851.988
|% 1,88
|
|CEMAS
|1,90
|238.598.249
|% 3,26
|
|YGYO
|1,07
|115.460.940
|% 7,00
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8507
|7,8558
|% 0,74
|
|Euro
|9,2287
|9,2343
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,0747
|10,1252
|% 0,68
|
|Frank
|8,5202
|8,5715
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0871
|2,0976
|% 0,73
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,02
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|