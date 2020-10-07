***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Eylul 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879056
BIST
13:291.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:297,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:299,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0853
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:29477,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,71
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:29
|VKING
|6,71
|3.908.517
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.908.118
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.731.813
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.020.264.182
|% -1,13
|
|ODAS
|3,41
|1.012.872.266
|% 4,28
|
|ASELS
|18,60
|498.356.634
|% 0,32
|
|SISE
|6,85
|369.677.831
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|349.571.304
|% 2,26
|
|ODAS
|3,41
|1.012.872.266
|% 4,28
|
|GARAN
|7,03
|1.020.264.182
|% -1,13
|
|ZOREN
|2,72
|349.571.304
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|240.137.689
|% 3,80
|
|YGYO
|1,09
|118.953.747
|% 9,00
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8507
|7,8575
|% 0,77
|
|Euro
|9,2265
|9,2374
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,0727
|10,1233
|% 0,66
|
|Frank
|8,5219
|8,5732
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0875
|2,0980
|% 0,74
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,51
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,30
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,56
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,86
|