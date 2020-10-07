***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Eylul 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879057
BIST
13:331.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:337,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0616
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:339,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0867
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:33477,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,86
|Açılış
|: 477,68
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:33
|VKING
|6,71
|3.908.631
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.908.130
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.732.424
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,02
|1.032.857.690
|% -1,27
|
|ODAS
|3,41
|1.014.314.829
|% 4,28
|
|ASELS
|18,59
|502.662.013
|% 0,27
|
|SISE
|6,84
|374.770.713
|% -0,15
|
|ZOREN
|2,72
|349.943.815
|% 2,26
|
|ODAS
|3,41
|1.014.314.829
|% 4,28
|
|GARAN
|7,02
|1.032.857.690
|% -1,27
|
|ZOREN
|2,72
|349.943.815
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,90
|240.634.226
|% 3,26
|
|YGYO
|1,09
|119.321.660
|% 9,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8537
|7,8594
|% 0,79
|
|Euro
|9,2312
|9,2388
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0861
|10,1367
|% 0,79
|
|Frank
|8,5351
|8,5865
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0912
|2,1016
|% 0,92
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,30
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,72
|