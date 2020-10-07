***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2020 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylul 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879059
BIST
16:441.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:447,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0644
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:449,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0991
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:44477,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,51
|Açılış
|: 477,32
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PRZMA
|5,50
|52.745.182
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.357.524
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.425.325
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.342.553
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.020
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.413.386.681
|% -1,27
|
|ODAS
|3,37
|1.212.407.892
|% 3,06
|
|ASELS
|18,58
|832.874.638
|% 0,22
|
|SISE
|6,78
|814.988.958
|% -1,02
|
|PETKM
|4,35
|625.395.548
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.212.407.892
|% 3,06
|
|GARAN
|7,02
|1.413.386.681
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.357.524
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|470.159.670
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|320.881.901
|% 4,35
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8494
|7,8546
|% 0,73
|
|Euro
|9,2355
|9,2419
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,0928
|10,1434
|% 0,86
|
|Frank
|8,5488
|8,6003
|% 1,06
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,90
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|7,54
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.143
|3.221
|-4,86
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,35
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,22
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,81
|
Seans Raporu
16:42
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