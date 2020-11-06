***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886630
BIST
14:461.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:468,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1059
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:4610,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1642
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:46535,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 8,32
|Açılış
|: 535,87
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:44
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|324.849.222
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,95
|1.212.669.604
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,40
|696.096.357
|% 2,41
|
|TSKB
|2,13
|565.719.802
|% 0,47
|
|SISE
|6,59
|550.489.564
|% -0,60
|
|ODAS
|3,55
|484.814.951
|% -1,11
|
|TSKB
|2,13
|565.719.802
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,40
|696.096.357
|% 2,41
|
|SKBNK
|1,86
|358.808.334
|% 2,20
|
|GARAN
|6,95
|1.212.669.604
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,31
|385.553.615
|% 0,43
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5140
|8,5219
|% 1,26
|
|Euro
|10,1167
|10,1285
|% 1,65
|
|Sterlin
|11,1474
|11,2033
|% 1,07
|
|Frank
|9,4222
|9,4790
|% 1,68
|
|Riyal
|2,2648
|2,2761
|% 1,24
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|6,97
|
|Altın Gr.
|536
|536
|8,32
|
|Cumhuriyet
|3.548
|3.601
|75,00
|
|Tam
|3.529
|3.618
|72,08
|
|Yarım
|1.706
|1.750
|34,87
|
|Çeyrek
|856
|875
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,78
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,16
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-1,15
|