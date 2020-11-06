***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886632
BIST
14:481.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:488,5274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1114
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:4810,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1697
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:48535,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,97
|Açılış
|: 535,52
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:47
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|325.476.799
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.726
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,96
|1.213.752.060
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|696.715.316
|% 2,41
|
|TSKB
|2,13
|566.146.772
|% 0,47
|
|SISE
|6,59
|551.693.447
|% -0,60
|
|ODAS
|3,55
|485.152.813
|% -1,11
|
|TSKB
|2,13
|566.146.772
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,40
|696.715.316
|% 2,41
|
|SKBNK
|1,87
|359.076.086
|% 2,75
|
|GARAN
|6,96
|1.213.752.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,30
|385.645.506
|% 0,00
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5166
|8,5241
|% 1,28
|
|Euro
|10,1183
|10,1284
|% 1,65
|
|Sterlin
|11,1535
|11,2094
|% 1,13
|
|Frank
|9,4266
|9,4834
|% 1,73
|
|Riyal
|2,2649
|2,2762
|% 1,25
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|7,63
|
|Altın Gr.
|536
|536
|8,32
|
|Cumhuriyet
|3.548
|3.601
|75,00
|
|Tam
|3.529
|3.618
|72,08
|
|Yarım
|1.706
|1.750
|34,87
|
|Çeyrek
|856
|875
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,05
|0,17
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-1,15
|
Seans Raporu
14:47
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