***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 15:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886640
BIST
16:301.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:308,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1528
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5688
En Düşük
8,4044
16:3010,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,2153
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1836
En Düşük
9,9273
16:30538,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 10,48
|Açılış
|: 538,51
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
538,87
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:30
|MARKA
|4,62
|26.110.475
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.065.849
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.759.583
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,45
|1.379.460.458
|% 3,92
|
|GARAN
|6,96
|1.374.341.412
|% 0,00
|
|SISE
|6,56
|617.119.962
|% -1,06
|
|TSKB
|2,12
|598.360.472
|% 0,00
|
|FENER
|36,10
|538.857.631
|% 5,06
|
|KRDMD
|3,45
|1.379.460.458
|% 3,92
|
|TSKB
|2,12
|598.360.472
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|418.900.778
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,79
|379.335.898
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,31
|463.192.433
|% 0,43
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5650
|8,5688
|% 1,82
|
|Euro
|10,1716
|10,1796
|% 2,16
|
|Sterlin
|11,2048
|11,2610
|% 1,59
|
|Frank
|9,4791
|9,5362
|% 2,29
|
|Riyal
|2,2752
|2,2866
|% 1,71
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,31
|
|Altın Gr.
|538
|539
|10,96
|
|Cumhuriyet
|3.560
|3.614
|88,00
|
|Tam
|3.546
|3.635
|89,44
|
|Yarım
|1.714
|1.758
|43,26
|
|Çeyrek
|860
|879
|21,63
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
|B. Petrol
|39,87
|39,87
|-1,06
|