***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886613
BIST
16:571.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:578,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1576
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5736
En Düşük
8,4044
16:5710,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,2228
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1911
En Düşük
9,9273
16:57539,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 12,00
|Açılış
|: 539,55
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,05
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:55
|MARKA
|4,62
|26.184.968
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.104.369
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.841.010
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,47
|1.443.731.536
|% 4,52
|
|GARAN
|6,98
|1.421.529.183
|% 0,29
|
|TSKB
|2,23
|842.244.213
|% 5,19
|
|SISE
|6,56
|651.927.420
|% -1,06
|
|FENER
|35,96
|550.226.277
|% 4,66
|
|KRDMD
|3,47
|1.443.731.536
|% 4,52
|
|TSKB
|2,23
|842.244.213
|% 5,19
|
|SKBNK
|1,87
|490.231.873
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,80
|410.861.158
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,32
|519.707.254
|% 0,87
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5678
|8,5720
|% 1,85
|
|Euro
|10,1788
|10,1852
|% 2,22
|
|Sterlin
|11,2240
|11,2802
|% 1,77
|
|Frank
|9,4903
|9,5475
|% 2,41
|
|Riyal
|2,2772
|2,2886
|% 1,80
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|10,70
|
|Altın Gr.
|539
|539
|11,73
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.547
|3.638
|91,97
|
|Yarım
|1.714
|1.760
|44,49
|
|Çeyrek
|860
|880
|22,24
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|0,18
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|-0,80
|
Seans Raporu
16:55
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17:09GMSTR
Yüzde 4.78 oranında artışla 46.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 704 adet işlem
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17:05GSRAY
Yüzde 4.15 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 365, 240 adet işlem
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17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SISE, DOHOL