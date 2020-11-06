***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 14:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886634
BIST
15:521.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
15:528,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1461
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5621
En Düşük
8,4044
15:5210,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,2064
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1707
En Düşük
9,9273
15:52535,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 8,33
|Açılış
|: 535,88
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,67
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MARKA
|4,62
|25.676.357
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|326.592.079
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|847.456
|% 9,96
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,96
|1.323.750.471
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,45
|925.832.713
|% 3,92
|
|TSKB
|2,13
|581.743.177
|% 0,47
|
|SISE
|6,58
|581.151.406
|% -0,75
|
|FENER
|36,16
|515.162.770
|% 5,24
|
|KRDMD
|3,45
|925.832.713
|% 3,92
|
|TSKB
|2,13
|581.743.177
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,87
|391.013.194
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,31
|447.216.735
|% 0,43
|
|GARAN
|6,96
|1.323.750.471
|% 0,00
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5593
|8,5630
|% 1,75
|
|Euro
|10,1656
|10,1714
|% 2,08
|
|Sterlin
|11,1867
|11,2428
|% 1,43
|
|Frank
|9,4653
|9,5223
|% 2,14
|
|Riyal
|2,2731
|2,2845
|% 1,61
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|2,41
|
|Altın Gr.
|536
|536
|8,58
|
|Cumhuriyet
|3.543
|3.597
|71,00
|
|Tam
|3.532
|3.621
|75,52
|
|Yarım
|1.707
|1.752
|36,53
|
|Çeyrek
|856
|876
|18,26
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,66
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,17
|
|B. Petrol
|39,88
|39,88
|-1,05
|
Seans Raporu
15:50
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