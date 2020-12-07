***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 14:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891736
BIST
15:201.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:207,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:209,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:20461,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 461,93
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KRVGD
|10,89
|337.242
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.928.840
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.795.196
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,75
|20.957.066
|% -7,20
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|435,70
|10.154.315
|% -6,46
|
|PETKM
|5,02
|3.219.749.819
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,90
|1.138.391.121
|% 3,53
|
|GARAN
|9,00
|1.012.373.107
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,82
|868.289.041
|% -1,40
|
|SASA
|20,26
|781.548.100
|% 8,28
|
|PETKM
|5,02
|3.219.749.819
|% 8,19
|
|TSKB
|1,83
|593.382.705
|% -5,18
|
|DOHOL
|2,82
|868.289.041
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,07
|572.918.419
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,65
|389.801.833
|% 7,72
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8349
|7,8379
|% 0,32
|
|Euro
|9,4880
|9,4934
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,3722
|10,4242
|% -0,91
|
|Frank
|8,7579
|8,8107
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0826
|2,0931
|% 0,29
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,11
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-13,64
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-6,60
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,75
|48,75
|-0,50
|