***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 14:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891744
BIST
15:201.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:207,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:209,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0172
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:20461,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,54
|Açılış
|: 461,93
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KRVGD
|10,89
|336.588
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.790.602
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,80
|20.761.016
|% -7,15
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,10
|10.088.510
|% -6,38
|
|PETKM
|5,01
|3.216.142.103
|% 7,97
|
|TUPRS
|96,95
|1.110.883.639
|% 3,58
|
|GARAN
|9,00
|1.010.495.890
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|865.933.937
|% -1,75
|
|SASA
|20,20
|766.487.324
|% 7,96
|
|PETKM
|5,01
|3.216.142.103
|% 7,97
|
|TSKB
|1,85
|575.502.350
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,81
|865.933.937
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|571.555.846
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,64
|385.738.127
|% 7,32
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8349
|7,8379
|% 0,32
|
|Euro
|9,4880
|9,4934
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,3694
|10,4214
|% -0,94
|
|Frank
|8,7609
|8,8137
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0836
|2,0941
|% 0,34
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-4,91
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|