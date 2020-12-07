***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891749
BIST
15:451.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:457,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:459,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:45461,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 461,37
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:44
|KRVGD
|10,89
|340.411
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|966.181.883
|% 9,99
|
|SELEC
|16,51
|577.628.105
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,00
|21.632.693
|% -8,03
|
|KENT
|431,90
|10.579.261
|% -7,28
|
|DYOBY
|12,25
|114.527.156
|% -6,84
|
|PETKM
|5,03
|3.354.095.427
|% 8,41
|
|TUPRS
|96,95
|1.275.902.077
|% 3,58
|
|GARAN
|8,98
|1.124.294.334
|% -1,43
|
|SASA
|20,58
|966.181.883
|% 9,99
|
|DOHOL
|2,82
|883.967.087
|% -1,40
|
|PETKM
|5,03
|3.354.095.427
|% 8,41
|
|TSKB
|1,84
|660.836.774
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,82
|883.967.087
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|576.969.836
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,63
|424.340.322
|% 6,91
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8390
|% 0,33
|
|Euro
|9,4964
|9,5013
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3682
|10,4201
|% -0,95
|
|Frank
|8,7563
|8,8091
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0826
|2,0930
|% 0,28
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-15,10
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-7,31
|
|Çeyrek
|737
|754
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,74
|48,74
|-0,51
|