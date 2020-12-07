***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891752
BIST
15:261.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:267,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:269,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:26461,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 461,41
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KRVGD
|10,89
|338.156
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.019.530
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.795.717
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,90
|21.436.951
|% -7,04
|
|KENT
|434,00
|10.235.679
|% -6,83
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,01
|3.294.960.394
|% 7,97
|
|TUPRS
|96,95
|1.207.675.956
|% 3,58
|
|GARAN
|8,98
|1.041.074.330
|% -1,43
|
|DOHOL
|2,81
|870.628.312
|% -1,75
|
|SASA
|20,18
|792.975.190
|% 7,86
|
|PETKM
|5,01
|3.294.960.394
|% 7,97
|
|TSKB
|1,84
|605.071.169
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,81
|870.628.312
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,07
|573.777.536
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,63
|411.008.974
|% 6,91
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8353
|7,8375
|% 0,31
|
|Euro
|9,4913
|9,4966
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,3722
|10,4242
|% -0,91
|
|Frank
|8,7579
|8,8107
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0826
|2,0931
|% 0,29
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,11
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-13,64
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-6,60
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,75
|48,75
|-0,50
|
Seans Raporu
15:26
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15:36PRZMA
Yüzde 4.12 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 751 adet işlem
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15:35BJKAS
Yüzde 6.72 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 129, 033 adet işlem
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15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 92 kaybederek (% -0.06 ) 1, 469
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15:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, TUPRS, GARAN
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15:34LIDFA
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 093 adet işlem