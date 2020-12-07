***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891753
BIST
15:311.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:317,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:319,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:31461,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 461,05
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:31
|KRVGD
|10,89
|338.570
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.071.701
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.798.841
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,50
|21.478.779
|% -8,59
|
|KENT
|433,60
|10.314.126
|% -6,91
|
|DYOBY
|12,28
|111.068.007
|% -6,62
|
|PETKM
|5,03
|3.308.735.725
|% 8,41
|
|TUPRS
|97,00
|1.228.688.786
|% 3,63
|
|GARAN
|9,00
|1.043.708.596
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|870.886.832
|% -1,75
|
|SASA
|20,30
|804.422.457
|% 8,50
|
|PETKM
|5,03
|3.308.735.725
|% 8,41
|
|TSKB
|1,84
|610.605.014
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,81
|870.886.832
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,08
|574.528.641
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,63
|412.386.502
|% 6,91
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8352
|7,8394
|% 0,34
|
|Euro
|9,4915
|9,4977
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,3745
|10,4266
|% -0,89
|
|Frank
|8,7574
|8,8102
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0826
|2,0931
|% 0,29
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,09
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.043
|3.119
|-14,57
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-7,05
|
|Çeyrek
|738
|754
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:47KONTR
Yüzde 5.19 oranında artışla 18.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 724 adet işlem
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15:46KONTR
Yüzde 4.90 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 468 adet işlem
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15:45ITTFH
Yüzde 7.32 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 603, 189 adet işlem
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15:44XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 18, 778.00 milyon TL de
-
15:44BERA
Yüzde 7.54 oranında artışla 15.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 476, 028 adet işlem