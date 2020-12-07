***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kasım 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891755
BIST
15:321.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:327,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:329,4977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:32461,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 461,05
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:32
|KRVGD
|10,89
|338.723
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.107.066
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.798.841
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,50
|21.478.779
|% -8,59
|
|KENT
|433,60
|10.314.126
|% -6,91
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,03
|3.312.158.759
|% 8,41
|
|TUPRS
|96,90
|1.233.072.931
|% 3,53
|
|GARAN
|9,00
|1.043.910.913
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|871.002.894
|% -1,75
|
|SASA
|20,38
|815.395.210
|% 8,93
|
|PETKM
|5,03
|3.312.158.759
|% 8,41
|
|TSKB
|1,83
|623.380.729
|% -5,18
|
|DOHOL
|2,81
|871.002.894
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,07
|574.925.089
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,63
|414.992.219
|% 6,91
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8357
|7,8401
|% 0,35
|
|Euro
|9,4919
|9,4977
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,3727
|10,4247
|% -0,90
|
|Frank
|8,7590
|8,8117
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0829
|2,0933
|% 0,30
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,11
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-13,64
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-6,60
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,75
|48,75
|-0,50
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:42IZTAR
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 683 adet işlem
-
15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, VAKBN, ISCTR
-
15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, EREGL, TAVHL
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 3 artarak (% 0.11 ) 1, 199
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, SNKRN, YAPRK, BRYAT, UMPAS, KRVGD, ROYAL, SAFKR, SILVR, SEKFK