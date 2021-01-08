***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 16:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898399
BIST
17:411.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:417,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:419,0108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:41443,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -8,70
|Açılış
|: 443,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,04
BIST En Aktif Hisseler17:41
|YESIL
|151,80
|96.423.400
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.310.194
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.415.711
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.971.912.484
|% -1,92
|
|GARAN
|10,79
|2.392.073.997
|% 2,57
|
|KOZAL
|118,40
|2.382.992.181
|% 9,12
|
|THYAO
|12,83
|1.411.445.763
|% 1,18
|
|SISE
|7,42
|1.317.886.408
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,55
|2.971.912.484
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|986.731.993
|% 3,87
|
|GARAN
|10,79
|2.392.073.997
|% 2,57
|
|YKBNK
|3,34
|619.901.605
|% 1,21
|
|PETKM
|5,23
|937.917.583
|% -0,38
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3466
|7,3535
|% 0,07
|
|Euro
|9,0024
|9,0108
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9593
|10,0092
|% 0,25
|
|Frank
|8,2717
|8,3215
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9491
|1,9589
|% -0,15
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-34,68
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,93
|
Seans Raporu
17:41
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17:54ALCTL
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17:51KUTPO
Yüzde 5.85 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 802 adet işlem