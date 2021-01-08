***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 16:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898401
BIST
17:411.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,67
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:417,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:419,0108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:41443,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -8,70
|Açılış
|: 443,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,04
BIST En Aktif Hisseler17:39
|INVEO
|58,30
|84.324.303
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.423.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.415.711
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.976.003.511
|% -1,92
|
|GARAN
|10,78
|2.395.127.009
|% 2,47
|
|KOZAL
|118,00
|2.394.254.462
|% 8,76
|
|THYAO
|12,84
|1.417.181.274
|% 1,26
|
|SISE
|7,41
|1.320.848.500
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,55
|2.976.003.511
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|987.899.407
|% 3,87
|
|GARAN
|10,78
|2.395.127.009
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,33
|625.413.835
|% 0,91
|
|PETKM
|5,23
|938.010.224
|% -0,38
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3460
|7,3530
|% 0,07
|
|Euro
|9,0033
|9,0107
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9566
|10,0065
|% 0,22
|
|Frank
|8,2707
|8,3205
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9493
|1,9591
|% -0,14
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-41,66
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,81
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,93
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 38 artarak (% 1.13 ) 1, 382
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, NETAS, HEKTS, OLMIP, TKNSA, KRVGD, INVEO, ISBIR, KAPLM, GRNYO
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17:48
NETAS, KRVGD, SOKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
AKMGY, OYAYO, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
Bu seansda işlem gören 220 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 91 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem