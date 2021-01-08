***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 16:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898404
BIST
17:281.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,53
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:287,3370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:289,0079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:28444,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -7,73
|Açılış
|: 444,31
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:28
|YESIL
|151,80
|96.399.112
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.212.716
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.306.325
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.870.351.861
|% -1,92
|
|GARAN
|10,80
|2.317.982.680
|% 2,66
|
|KOZAL
|116,80
|2.301.441.948
|% 7,65
|
|THYAO
|12,83
|1.393.879.473
|% 1,18
|
|SISE
|7,42
|1.293.560.444
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,55
|2.870.351.861
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,61
|979.368.511
|% 3,87
|
|GARAN
|10,80
|2.317.982.680
|% 2,66
|
|PETKM
|5,24
|934.372.636
|% -0,19
|
|SISE
|7,42
|1.293.560.444
|% 0,54
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3351
|7,3370
|% -0,15
|
|Euro
|9,0003
|9,0079
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,9463
|9,9961
|% 0,11
|
|Frank
|8,2611
|8,3109
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9461
|1,9558
|% -0,31
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-29,59
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-7,31
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,94
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:39AGHOL
Yüzde 4.46 oranında artışla 28.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 284, 130 adet işlem
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17:37TLMAN
Yüzde 5.69 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 662, 271 adet işlem
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17:36SMART
Yüzde 4.74 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 990 adet işlem
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 8 artarak (% 0.94 ) 1, 379
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, KONYA, YESIL, GRNYO, ERBOS, ISBIR, KRVGD, TKNSA, CMBTN, NETAS