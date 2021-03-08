***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 11:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915831
BIST
13:521.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:527,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1225
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:529,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1169
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:52415,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,32
|Açılış
|: 415,61
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:51
|TRILC
|12,10
|59.931
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.338.326
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.140.622
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|KUTPO
|58,90
|53.232.331
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|CRFSA
|66,05
|12.662.072
|% -4,28
|
|LINK
|45,00
|26.005.545
|% -4,21
|
|ULUSE
|64,50
|1.977.157
|% -3,95
|
|EPLAS
|41,00
|3.548.441
|% -3,89
|
|GARAN
|9,13
|1.110.079.752
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.072.700.352
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,40
|827.454.328
|% 2,72
|
|HALKB
|5,44
|764.423.817
|% 0,93
|
|THYAO
|14,84
|755.638.486
|% 0,41
|
|PETKM
|6,16
|1.072.700.352
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|382.943.388
|% -1,22
|
|HALKB
|5,44
|764.423.817
|% 0,93
|
|GARAN
|9,13
|1.110.079.752
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,26
|485.539.400
|% 0,00
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6488
|7,6533
|% 1,61
|
|Euro
|9,0879
|9,0983
|% 1,32
|
|Sterlin
|10,5448
|10,5977
|% 1,41
|
|Frank
|8,1543
|8,2035
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0294
|2,0396
|% 1,38
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,22
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,93
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.810
|29,00
|
|Tam
|2.754
|2.823
|25,75
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|12,46
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,23
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,37
|69,37
|0,01
|