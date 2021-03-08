***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 11:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915833
BIST
13:531.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:537,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1270
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:539,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1219
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:53415,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,30
|Açılış
|: 415,58
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:51
|VKFYO
|8,91
|48.176.450
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|KUTPO
|58,90
|53.657.176
|% 9,99
|
|NIBAS
|30,84
|17.059.074
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|4.280.135
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|ULUSE
|63,50
|2.039.257
|% -5,44
|
|CRFSA
|66,05
|12.871.416
|% -4,28
|
|LINK
|45,00
|26.277.470
|% -4,21
|
|EPLAS
|41,00
|3.548.441
|% -3,89
|
|GARAN
|9,12
|1.113.002.021
|% -1,41
|
|PETKM
|6,16
|1.077.695.204
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,30
|832.990.432
|% 2,64
|
|HALKB
|5,43
|766.022.331
|% 0,74
|
|THYAO
|14,82
|764.367.265
|% 0,27
|
|PETKM
|6,16
|1.077.695.204
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,42
|383.274.366
|% -1,63
|
|HALKB
|5,43
|766.022.331
|% 0,74
|
|GARAN
|9,12
|1.113.002.021
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,25
|487.082.242
|% -0,23
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6488
|7,6533
|% 1,61
|
|Euro
|9,0879
|9,0983
|% 1,32
|
|Sterlin
|10,5393
|10,5921
|% 1,36
|
|Frank
|8,1477
|8,1968
|% 1,11
|
|Riyal
|2,0288
|2,0390
|% 1,35
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,10
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.810
|29,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|27,60
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,36
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,29
|69,29
|-0,07
|