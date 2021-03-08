***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 12:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915838
BIST
14:011.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:017,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1083
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:019,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0966
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:01416,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,00
|Açılış
|: 416,29
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:59
|VKFYO
|8,91
|48.179.711
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|61.008
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.356.217
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|KUTPO
|58,90
|54.140.215
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|DAGHL
|15,42
|4.037.475
|% -4,81
|
|CRFSA
|66,00
|12.914.724
|% -4,35
|
|LINK
|45,00
|26.340.605
|% -4,21
|
|ULUSE
|64,50
|2.100.421
|% -3,95
|
|GARAN
|9,15
|1.121.486.484
|% -1,08
|
|PETKM
|6,15
|1.078.204.347
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,60
|838.127.403
|% 2,87
|
|HALKB
|5,45
|771.648.989
|% 1,11
|
|THYAO
|14,84
|767.985.510
|% 0,41
|
|PETKM
|6,15
|1.078.204.347
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,43
|383.513.710
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|771.648.989
|% 1,11
|
|GARAN
|9,15
|1.121.486.484
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,26
|487.221.621
|% 0,00
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6380
|7,6420
|% 1,46
|
|Euro
|9,0769
|9,0841
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,5471
|10,6000
|% 1,43
|
|Frank
|8,1547
|8,2038
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0306
|2,0408
|% 1,44
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,94
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,37
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.809
|28,00
|
|Tam
|2.750
|2.821
|23,98
|
|Yarım
|1.329
|1.365
|11,60
|
|Çeyrek
|667
|682
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,35
|69,35
|-0,01
|