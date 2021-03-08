***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 12:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915843
BIST
13:471.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:477,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1096
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:479,0852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1052
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:47415,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,42
|Açılış
|: 415,70
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:47
|FADE
|11,55
|73.325.482
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|59.859
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.140.622
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|IZTAR
|25,76
|4.279.568
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|LINK
|45,00
|25.877.925
|% -4,21
|
|CRFSA
|66,20
|12.653.738
|% -4,06
|
|ULUSE
|64,50
|1.950.905
|% -3,95
|
|EPLAS
|41,00
|3.548.441
|% -3,89
|
|GARAN
|9,12
|1.107.840.363
|% -1,41
|
|PETKM
|6,16
|1.069.818.031
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,40
|826.862.444
|% 2,72
|
|HALKB
|5,44
|764.284.675
|% 0,93
|
|THYAO
|14,82
|753.816.456
|% 0,27
|
|PETKM
|6,16
|1.069.818.031
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|382.900.390
|% -1,22
|
|HALKB
|5,44
|764.284.675
|% 0,93
|
|GARAN
|9,12
|1.107.840.363
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,25
|481.666.546
|% -0,23
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6391
|7,6416
|% 1,46
|
|Euro
|9,0789
|9,0852
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,5434
|10,5962
|% 1,40
|
|Frank
|8,1544
|8,2035
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0294
|2,0396
|% 1,38
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,10
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.810
|29,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|27,60
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|13,36
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,29
|69,29
|-0,07
|