***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 12:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915844
BIST
13:401.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:407,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1108
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:409,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1010
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:40416,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,13
|Açılış
|: 416,04
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TRILC
|12,10
|59.798
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.088.962
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.289.342
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|958.034
|% 10,00
|
|KUTPO
|58,90
|53.034.545
|% 9,99
|
|KENT
|367,00
|3.057.587
|% -5,82
|
|DAGHL
|15,28
|3.908.076
|% -5,68
|
|ULUSE
|63,35
|1.713.548
|% -5,66
|
|ULKER
|21,20
|47.740.748
|% -4,59
|
|LINK
|45,00
|25.377.127
|% -4,21
|
|GARAN
|9,13
|1.090.355.692
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.037.135.620
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,40
|808.881.507
|% 2,72
|
|HALKB
|5,46
|748.152.136
|% 1,30
|
|THYAO
|14,86
|728.824.709
|% 0,54
|
|PETKM
|6,16
|1.037.135.620
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|370.399.818
|% -1,22
|
|HALKB
|5,46
|748.152.136
|% 1,30
|
|GARAN
|9,13
|1.090.355.692
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,26
|475.430.973
|% 0,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6318
|7,6355
|% 1,37
|
|Euro
|9,0666
|9,0761
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,5406
|10,5934
|% 1,37
|
|Frank
|8,1564
|8,2055
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0297
|2,0399
|% 1,40
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-5,54
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,93
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.810
|29,00
|
|Tam
|2.754
|2.823
|25,75
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|12,46
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,23
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|-0,03
|