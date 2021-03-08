***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 13:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2021 Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915868
BIST
13:561.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
13:567,6549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1229
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
13:569,0966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1166
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
13:56416,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,72
|Açılış
|: 415,97
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler13:56
|VKFYO
|8,91
|48.185.164
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|61.008
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.356.679
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|CASA
|159,00
|1.296.929
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|DAGHL
|15,42
|4.045.031
|% -4,81
|
|GARAN
|9,14
|1.126.409.392
|% -1,19
|
|PETKM
|6,16
|1.081.821.015
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,60
|841.002.931
|% 2,87
|
|HALKB
|5,45
|774.960.583
|% 1,11
|
|THYAO
|14,83
|769.082.842
|% 0,34
|
|PETKM
|6,16
|1.081.821.015
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,42
|383.759.725
|% -1,63
|
|HALKB
|5,45
|774.960.583
|% 1,11
|
|GARAN
|9,14
|1.126.409.392
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,26
|487.237.659
|% 0,00
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6505
|7,6549
|% 1,63
|
|Euro
|9,0879
|9,0966
|% 1,30
|
|Sterlin
|10,5473
|10,6002
|% 1,44
|
|Frank
|8,1533
|8,2025
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0307
|2,0409
|% 1,45
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-5,57
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.809
|28,00
|
|Tam
|2.753
|2.824
|26,57
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,86
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,25
|69,25
|-0,11
|